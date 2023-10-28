Bunu Yerken Kendinizi Güney Kore’de Hissedeceksiniz! Güney Kore’nin Sevilen Yemeği Dalkgalbi…

Güney Kore’nin eşsiz ve bambaşka tatlarıyla birbirinden güzel yemekleri bulunuyor. Günümüzde Asya yemeklerine olan ilgi bir hayli arttı. Daha çok gençlerin tercih ettiği bu yemekler, Kore restoranlarında oldukça rağbet görüyor. Farklı tat ve lezzet arayışında olanlar için Asya mutfağı, gayet denenebilir bir mutfak türü. Bu yemekleri sadece Kore restoranlarında denemek zorunda değilsiniz! Evde kendiniz de Kore mutfağından çeşitli yemekler hazırlayabilir, küçük bir Asya esintisi yaşayabilirsiniz.

Asya Mutfağı Ayağınıza Geldi

Türk ve Kore mutfağının birbirinden çok bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kore mutfağının kendine has çok özel yemekleri bulunmakta. Bu yemekler ise günümüzde pek çok kişi tarafından biliniyor ve test ediliyor. Deneyenin müptelası olduğu, denemekten endişe edenin ise korkulu rüyası olduğu bu yemekler, çok fazla kişi tarafından deneniyor ve ilgi görüyor. İstanbul’da birçok Asya mutfağı var. Asya mutfağına olan ilgi ise azımsanamayacak kadar çok. Peki, bu Kore yemekleri kendimiz deneyemez miyiz? Elbette, deneriz. Sizler için hazırladığımız meşhur Kore yemeği, dalkgalbi tarifinin tüm detayları yazımızda.

Meşhur Kore Yemeği; Dalkgalbi

Malzemeler

5-6 adet tavuk butu

Sebze Malzemeleri;

Beyaz lahana

Yeşil soğan

Kuru soğan

Havuç

Patates

Biber

Sebzelerin miktarını dilediğiniz ölçüde koyabilirsiniz. Çok fazla olmamasına dikkat edin.

Sos Malzemeleri;

4 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı dövülmüş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet tavuk bulyon

1 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı su

3-4 yemek kaşığı susam yağı

Üzeri için;

Kaşar peynir

Hazırlanışı