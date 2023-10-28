Bunu Yerken Kendinizi Güney Kore’de Hissedeceksiniz! Güney Kore’nin Sevilen Yemeği Dalkgalbi…
Güney Kore’nin eşsiz lezzetlerinden dalkgalbi yemeğini sizler için araştırdık! Meşhur Güney Kore yemeği, dalkgalbi tarifi nasıl yapılır? Dalkgalbi tarifi tüm detaylarıyla yazımızda.
Güney Kore’nin eşsiz ve bambaşka tatlarıyla birbirinden güzel yemekleri bulunuyor. Günümüzde Asya yemeklerine olan ilgi bir hayli arttı. Daha çok gençlerin tercih ettiği bu yemekler, Kore restoranlarında oldukça rağbet görüyor. Farklı tat ve lezzet arayışında olanlar için Asya mutfağı, gayet denenebilir bir mutfak türü. Bu yemekleri sadece Kore restoranlarında denemek zorunda değilsiniz! Evde kendiniz de Kore mutfağından çeşitli yemekler hazırlayabilir, küçük bir Asya esintisi yaşayabilirsiniz.
Asya Mutfağı Ayağınıza Geldi
Türk ve Kore mutfağının birbirinden çok bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kore mutfağının kendine has çok özel yemekleri bulunmakta. Bu yemekler ise günümüzde pek çok kişi tarafından biliniyor ve test ediliyor. Deneyenin müptelası olduğu, denemekten endişe edenin ise korkulu rüyası olduğu bu yemekler, çok fazla kişi tarafından deneniyor ve ilgi görüyor. İstanbul’da birçok Asya mutfağı var. Asya mutfağına olan ilgi ise azımsanamayacak kadar çok. Peki, bu Kore yemekleri kendimiz deneyemez miyiz? Elbette, deneriz. Sizler için hazırladığımız meşhur Kore yemeği, dalkgalbi tarifinin tüm detayları yazımızda.
Meşhur Kore Yemeği; Dalkgalbi
Malzemeler
- 5-6 adet tavuk butu
Sebze Malzemeleri;
- Beyaz lahana
- Yeşil soğan
- Kuru soğan
- Havuç
- Patates
- Biber
Sebzelerin miktarını dilediğiniz ölçüde koyabilirsiniz. Çok fazla olmamasına dikkat edin.
Sos Malzemeleri;
- 4 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı dövülmüş sarımsak
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet tavuk bulyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 4 yemek kaşığı su
- 3-4 yemek kaşığı susam yağı
Üzeri için;
- Kaşar peynir
Hazırlanışı
- Öncelikle sebzelerinizi güzelce doğrayın ve ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde doğrayın.
- Büyük bir kâsede sos malzemelerini birleştirin ve iyice karıştırın.
- Karışıma ilk önce tavukları koyun ve tavuğun sosa iyice bulanmasını sağlayın.
- Daha sonra sebzeleri ekleyerek güzelce karıştırın.
- Tavanızı ocakta iyice kızdırın ve karışımı tavaya alın. Bu noktada tavanın kızgın olması önemli.
- Tavaya aldıktan sonra dibine tutma ihtimalinden dolayı mutlaka sürekli karıştırmalısınız.
- Dibine tutarsa su yardımıyla bunu engelleyebilirsiniz.
- Pişirdiğiniz yemeği servis tabağına alın ve erittiğiniz kaşar peyniri yemeğin üzerine ekleyin. Ayrıca yemeğin üzerine susam da ekleyebilirsiniz.
- Dalkgalbi yemeğiniz hazır. Yanına pilav yapabilir, kıvırcık ve marul gibi sebzelerle birlikte tüketebilirsiniz. Aynı zamanda Kore’nin meşhur sosu gochujang ile servis edebilirsiniz.
- Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.