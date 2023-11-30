Cennet Çorbası adlı bu lezzetli tarif, soğuk günlerde içinizi ısıtacak harika bir seçenek sunuyor. Bu nefis çorba, pratik hazırlık süresi ve lezzetli malzemeleriyle sofralarınıza şıklık katmaya hazır. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu tarif, aynı zamanda sağlıklı ve besleyici içeriğiyle dikkat çekiyor.

Cennet Çorbası Nasıl Yapılır? Cennet Çorbası Tarifi Yapılışı

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı mısır unu

1 adet soğan

1 adet patates

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

2 su bardağı tavuk suyu

5 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

Sıvı yağ

Toz biber

Yapılışı:

İlk olarak, uygun bir tencereye tereyağını alın. Tereyağı eridikten sonra mısır ununu ekleyin ve yaklaşık 3 dakika boyunca güzelce kavurun.

İri bir şekilde doğradığınız soğan ve patatesi tencereye ekleyin. Bu malzemeleri 5 dakika daha kavurarak sebzelerin lezzetini açığa çıkarın.

Sebzeler güzelce kavrulduktan sonra tuz, karabiber ve sarımsak granülünü ekleyerek karıştırın.

Tavuk suyu ve sıcak suyu da tencereye ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirme işlemine devam edin.

Sebzeler piştikten sonra karışımı blender ile pürüzsüz bir kıvama getirin. Çorbanın kıvamı yoğun gelirse tavuk suyu ve sıcak su ekleyerek isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Çorbayı birkaç dakika daha kaynatıp ardından ocaktan alın.

Servis için kaselere aldığınız çorbanın üzerine sıvı yağda kızdırılmış toz biberi gezdirerek görsel bir şölen oluşturun.

Püf noktalar: Eğer sarımsak granülünüz yoksa, patates ve soğandan sonra 1-2 diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Çorbanın içerisine haşlanmış tavuk eti eklemek isterseniz, isteğinize bağlı olarak içerisine ekleyebilirsiniz.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu cennet çorbası tarifi, aile bireylerinizin ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak. Soğuk kış günlerinde sıcacık bir kase çorba ile kendinizi şımartın. Lezzet dolu tarifin tadını çıkarmaya hazır olun!