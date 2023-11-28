Evde yapılan tatlılar her zaman özel ve lezzetli olur. Bugün sizlere, nefis bir şekerpare tarifi paylaşacağız. Bu tarif, sadece 6-8 kişilik, sadece 5 dakika hazırlık ve 35 dakika pişirme süresiyle kolayca yapabileceğiniz bir tatlı alternatifidir. Şekerpare, özellikle ağızda dağılan dokusu ve hafif şerbeti ile damakları şenlendirecek.

En Has Şekerpare Tarifi! Şekerpare Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı iri çekilmiş fındık

Şerbet İçin:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yapılışı:

Karıştırma kabına margarini ve pudra şekerini alarak iyice karıştırın.

Ardından yumurtayı ekleyip tekrar karıştırın.

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Üzerlerini hafifçe düzleyip ortalarına birer bütün fındık yerleştirin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbet için derin bir tencereye suyu ve şekeri koyun, yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.

İndirmeye yakın limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.

Şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerlerine kepçe yardımıyla gezdirin.

Bardak ölçüsü 200 ml'lik bardakla yapılmıştır.

Bu hafif ve lezzetli şekerpare tarifi, özellikle çay saatlerinizde ya da özel günlerinizde misafirleriniz için harika bir seçenek olacaktır. Şimdiden afiyet olsun!