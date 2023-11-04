Trakya mutfağının en gözde lezzetlerinden biri olan "Göçmen Böreği" veya diğer adıyla "Dızmana", Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Geleneksel bir tarife sadık kalarak hazırlanan bu nefis börek, herkesin beğenisini kazanacak. İşte tam ölçülü ve ayrıntılı tarifi:

Dızmana Tarifi Dızmana Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

Hamur için:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant kuru maya (10 gr)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5.5 su bardağı un

İç harcı için:

1 büyük kase lor peyniri (400 gr)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tarif:

Hamur için, ılık suyu, ılık sütü ve şekeri bir kaba alın. Üzerine mayayı ekleyip çırpın, mayanın erimesini sağlayın.

Sıvı yağ, tuz ve yumurtayı ekleyip karıştırın. Yavaşça unu ekleyerek hamuru toparlayın.

Hamurun üstünü kapatın ve yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan parçalar alıp yuvarlayın, çok büyük yuvarlaklar yapmamaya özen gösterin.

İç harcı hazırlamak için lor peyniri ve sıvı yağı bir kapta çatal yardımıyla ezin ve karıştırın.

Yuvarlanan hamur parçalarını sofra üzerinde yassılaştırın ve üzerlerine bolca lor peyniri koyarak kapatın.

Yuvarlak parçaları az uzun şekilde kesip yağlanmış tepsiye dizin. Parçaları birbirine çok sıkıştırmadan sıralayın.

Tepsiyi yaklaşık 15 dakika kadar mayalandırın.

Üzerine dökülecek malzemeleri hazırlamak için yoğurt, yumurta, tuz ve sıvı yağı bir kapta iyice çırpın.

Hazırladığınız karışımı, hamur parçalarının her yerine denk gelecek şekilde bolca dökün. Ayrıca susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, börek kıvamına gelene kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra böreğin üzerini temiz bir bezle örtün ve içi iyice çekene kadar dinlendirin.

Ardından afiyetle servis edebilirsiniz.

Dızmana (Göçmen Böreği), bu özel tarifle sofralarınızı şenlendirecek ve ailenizin favorisi olacak. Pratik yapımı ve nefis lezzeti ile herkesi büyüleyecek. Şimdi bu tarifi denemek için harika bir fırsatınız var. Herkese afiyet olsun!