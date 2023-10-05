Fırında sütlaç tarifi aramayın!

Sütlacı çoğumuz bilir ve severiz, ancak fırında sütlacı özellikle bir başka severiz. Üzerindeki hafif karamelize kabuğun tadını çıkarmak, eminim ki hepimize ayrı bir zevk verir. Eğer fırında sütlacın nasıl yapılacağını bilmiyorsanız ve sürekli olarak pastaneden almak zorunda kalıyorsanız, artık bu duruma son verebilirsiniz!

FIRINDA SÜTLAÇ'IN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Fırında sütlaç yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Bu püf noktaları, sütlacınızın daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlayacaktır. Buyurun bu püf noktalarına değinip tarifimize geçelim.

Süt ve pirinçler birlikte kaynatılmamalıdır. Süt ve pirinçler birlikte kaynatılırsa, sütlacınız taşabilir.

Sütlaç kıvam alana kadar pişirilmelidir. Sütlaç kıvam almazsa, fırında pişirilse de kıvam almayacaktır.

Fırında sütlaç, fırında ilk olarak kabarır, sonra kızarmaya başlar. Sütlacınızın üzeri kızardığında fırından çıkarabilirsiniz.

Fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğutulmalıdır. Bu sayede, sütlacınız daha lezzetli olacaktır.

Buzdolabında dinlendirildikten sonra servis edilmelidir. Bu sayede, sütlaçınız daha kıvamlı olacaktır.

Fırında ızgara modunda pişirilmelidir. Izgara modu, sütlacınızın üzerinin kızarmasını sağlayacaktır.

Fırında pişirirken tepsinin içine su koyulmalıdır. Bu sayede, sütlacınız fırında kurumayacak ve daha akışkan olacaktır.

LEZZETLİ FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ!

Püf noktalarımız tamamsa buyurun tarife! Önce malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

Yapılışı:

Pirinçleri güzelce yıkayalım ardından 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayalım. Çok az sulu kalacak bu arada diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatalım. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığımız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edelim. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatalım. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştıralım. Tepsimize soğuk su doldurup sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizelim. (Sütlaç kaplarının yarısına kadar!). Tepsimizi fırınınızın en üst rafına yerleştirip 180 derecede, sütlaçlarımız kızarana kadar fırınlayalım. İşte bu kadar! Afiyet olsun!