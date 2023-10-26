Harika Tadıyla Very Berry Muffin Tarifi! Tadına Doyamayacağınız Muhteşem Meyveli Muffin Tarifi!

Tadıyla gönlünüze taht kuracak nefis meyveli muffin tarifini sizlerle paylaşıyoruz! İddia ediyoruz, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! Sizde mutlaka bu tarifi deneyin! Meyveli muffin tarifinin tüm detayları yazımızda!

Harika Tadıyla Very Berry Muffin Tarifi! Tadına Doyamayacağınız Muhteşem Meyveli Muffin Tarifi!
Harika Tadıyla Very Berry Muffin Tarifi!
Editör: Selime Albayrak
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Pastaneden aldığınız muffinlerin tadını aratmayacak muhteşem meyveli muffin tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Alışılmışın dışında bir farklılık arıyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. İster okulda, ister piknikte, ister çay saatlerinde, isterseniz de özel günlerinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz hem kolay hem de pratik meyveli muffin tarifini sizler için araştırdık. Sizde very berry muffin tarifimizi denemek istiyorsanız tarifin tüm detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Very Berry Muffin

Very Berry Muffin Tarifi

Malzemeler;

Üst Kıtırı İçin;

  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı un

Üst kıtırı için tüm malzemeleri elinizde iyice ufalayın ve erimeden buzdolabına koyun.

Keki İçin;

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı dondurulmuş meyve (böğürtlen, frambuaz, yaban mersini)

Very Berry Muffin Tarifi

Hazırlanışı;

  • Yumurta ve şekeri bir mikser yardımıyla güzelce çırpın.
  • Sıvıyağ ve yoğurdu da ekleyerek çırpmaya devam edin.
  • Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı da yavaş yavaş ilave ederek karıştırın.
  • Son olarak meyveleri ilave edin.
  • Muffin kaplarına 2-3 kaşık olacak şekilde muffin hamurunuzdan koyun.
  • Bu işlemi muffin hamurunuz bitene kadar devam ettirin.
  • Son olarak dolaba attığınız üst kıtırı muffinlerinizin üzerine ekleyin.
  • Önceden ısıtılmış yaklaşık 175 derecelik fırında 30-40 dakika kadar pişirin.
  • Very Berry Muffininiz hazır afiyetle yiyebilirsiniz.
Bu Kekin İçinde Süt Yok! Kabardıkça Kabaran Müthiş Havuçlu Kek Tarifi!Bu Kekin İçinde Süt Yok! Kabardıkça Kabaran Müthiş Havuçlu Kek Tarifi!Yemek Tarifleri
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