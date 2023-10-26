Harika Tadıyla Very Berry Muffin Tarifi! Tadına Doyamayacağınız Muhteşem Meyveli Muffin Tarifi!

Pastaneden aldığınız muffinlerin tadını aratmayacak muhteşem meyveli muffin tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Alışılmışın dışında bir farklılık arıyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. İster okulda, ister piknikte, ister çay saatlerinde, isterseniz de özel günlerinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz hem kolay hem de pratik meyveli muffin tarifini sizler için araştırdık. Sizde very berry muffin tarifimizi denemek istiyorsanız tarifin tüm detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Very Berry Muffin Tarifi

Malzemeler;

Üst Kıtırı İçin;

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

Üst kıtırı için tüm malzemeleri elinizde iyice ufalayın ve erimeden buzdolabına koyun.

Keki İçin;

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı dondurulmuş meyve (böğürtlen, frambuaz, yaban mersini)

Hazırlanışı;