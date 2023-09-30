Hem Lezzetli Hem Pratik! Şipşak Beş Çayı Tarifleri!

Harika bir beş çayı, günlük hayatın yoğunluğunu almada birebir. Konu 5 çayı tarifleri olduğunda lezzetli, pratik ve ekonomik olan o tarifi bulmak çok kolay olmuyor. Ama endişelenmeyin sizler için şipşak beş çayı tariflerini yazdık!

EN KOLAY EN EKONOMİK! BEŞ ÇAYI TARİFLERİ!

Beş çayı geleneği ilk olarak 19. yüzyılda İngiltere'de Bedfordshire Düşesi Anna Maria Stanhope'un öğle ile akşam yemeği arasındaki uzun boşluğu doldurmak için odasına çay ve aperatif bit yiyecek istemesiyle başlamıştır. Yavaşça düşesin bu etkinliği arkadaşlarıyla paylaşmasıyla gelenek haline gelmiştir.

Son yıllarda bu kavram Türkiye'de de yaygınlaşmıştır. Beş çayı Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasını oluşturmuş, günün yorgunluğunu gidermede birebir olan klasikleşmiş bir olgudur. Misafirlerin bayıldığı kulaktan kulağa efsaneleşen harika tarifler 5 çayının olmazsa olmazlarındandır. Çeşitli aromalara sahip çaylar, kek, kurabiye, börek ve çörekler beş çaylarının vazgeçilmezleridir. Sizler için şipşak beş çayı tariflerini yazdık!

PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ!

Gerekli malzemeler:

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağından bir parmak eksik süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

3.5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

Beyaz peynir

Maydanoz

1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından bir parmak eksik süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker bir kapta karıştırılır. Daha sonra 3.5 su bardağı un yavaşça eklenerek hamur kıvamına getirilir. Sonrasında 2 paket kabartma tozu eklenir. Ve hazırlanan hamur yarım saat dinlendirilir. Şekillendirilen hamurun üzerine yumurta sarısı sürülerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 23-25 dakika pişirilir. Üzerine çörekotu atılabilir.

TUZLU KURABİYE TARİFİ!

Gerekli malzemeler:

125 gram tereyağı

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3-3.5 su bardağı un

Un haricinde tüm malzemeler bir karıştırma kabında karıştırılır. Tereyağının oda sıcaklığında olması karıştırmayı kolaylaştırır. Daha sonra un azar azar elenerek ilave edilir ve karıştırılır. Bir tepsiye yağlı kağıt serilir, şekillendirilen kurabiyeler yağlı kağıdın üzerine dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülerek 170 derece fırında 23-25 dakika pişirilir.