3 malzemeyle çay saatlerini şenlendirin! Ağızda dağılan en kolay kurabiye tarifi!
Çay saati için bir şeyler hazırlamanız gerekiyor ancak zamanınız mı yok? En kolay kurabiye tarifi sizler için geliyor! Yalnızca 3 malzeme kullanarak harika bir çay saati atıştırmalığı hazırlayıp hem lezzetli hem de pratik olacak tarifin detayları yazımızda!
Sizler de karışık reçeteli tariflerden, fazla malzemeli ve yapılışı uzun süren tariflerden sıkıldınız mı? Yalnızca 3 malzeme kullanarak hazırlayabileceğiniz lezzetli, pratik en kolay kurabiye tarifi detaylarını sizler için hazırladık!
HEM PRATİK HEM EKONOMİK! EN KOLAY KURABİYE TARİFİ!
Konu yemek tarifleri olduğunda hemen hemen hepimiz hem lezzetli hem de pratik olacak o tarifi ararız. Çünkü çoğu zaman günlük hayatın koşuşturmacası arasında yeterli zamanı bulamayız. Kalan zamanımızın tamamını da yalnızca bir tarif yaparak geçirmek de kulağa hiç mantıklı ve eğlenceli gelmez.
Ancak çoğu tarif hem yaparken uğraştırıyor hem de fazla malzeme gerektiriyor. Fazla malzeme de ekonomik olmayan bir tarif demek. Sizde tüm bu fazla malzemeli çok zaman alan tatlı tariflerinden sıkıldıysanız vereceğimiz tarif tam size göre. Çay saatlerinizi şenlendirecek harika bir beş çayı atıştırmalığı olacak yalnızca 3 malzemeli en kolay kurabiye tarifi detayları aşağıda.
3 MALZEMELİ EN KOLAY KURABİYE TARİFİ!
Bu tarifte kullanılması gereken malzemeler yarım su bardağı pudra şekeri(kurabiyeyi çok tatlı severim diyenlerdenseniz şeker oranını artırabilirsiniz), 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ ve yaklaşık 2 su bardağı ve çeyrek su bardağı un( bu kurabiyede un miktarı 2.5 su bardağına kadar çıkabilmekte o yüzden kurabiye hamurunuzun kıvamına bakarak ayarlama yapabilirsiniz). Yapılış aşamaları şu şekilde:
- Pudra şekerini, sıvı yağı ve bir miktar unu bir kaba alıp elinizle ya da bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın.
- Un ilave ederek karıştırmaya devam edin. Tüm malzemelerin güzelce karıştığından emin olduktan sonra şekillendirme kısmına geçebilirsiniz.
- Şekillendirdiğiniz kurabiyelerinizi yağlı kağıt serilmiş tepsisine alın, üzerine hangi deseni yapacağınızı tamamıyla sizin hayal gücünüze bıraktık.
- Daha sonra önceden ısıtılmış yaklaşık 160-165 derecedeki fırında kurabiyeleri yaklaşık 14-16 dk boyunca pişirin. Sıcaklık fırından fırına değişebileceğinden 10dk sonunda kurabiyeleri kontrollü bir şekilde pişirmeye devam etmelisiniz.
- Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın. Servis etmeden önce üzerine tekrar pudra şekeri veya antep fıstığı tozu ilave edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!