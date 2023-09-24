3 malzemeyle çay saatlerini şenlendirin! Ağızda dağılan en kolay kurabiye tarifi!

Sizler de karışık reçeteli tariflerden, fazla malzemeli ve yapılışı uzun süren tariflerden sıkıldınız mı? Yalnızca 3 malzeme kullanarak hazırlayabileceğiniz lezzetli, pratik en kolay kurabiye tarifi detaylarını sizler için hazırladık!

HEM PRATİK HEM EKONOMİK! EN KOLAY KURABİYE TARİFİ!

Konu yemek tarifleri olduğunda hemen hemen hepimiz hem lezzetli hem de pratik olacak o tarifi ararız. Çünkü çoğu zaman günlük hayatın koşuşturmacası arasında yeterli zamanı bulamayız. Kalan zamanımızın tamamını da yalnızca bir tarif yaparak geçirmek de kulağa hiç mantıklı ve eğlenceli gelmez.

Ancak çoğu tarif hem yaparken uğraştırıyor hem de fazla malzeme gerektiriyor. Fazla malzeme de ekonomik olmayan bir tarif demek. Sizde tüm bu fazla malzemeli çok zaman alan tatlı tariflerinden sıkıldıysanız vereceğimiz tarif tam size göre. Çay saatlerinizi şenlendirecek harika bir beş çayı atıştırmalığı olacak yalnızca 3 malzemeli en kolay kurabiye tarifi detayları aşağıda.

3 MALZEMELİ EN KOLAY KURABİYE TARİFİ!

Bu tarifte kullanılması gereken malzemeler yarım su bardağı pudra şekeri(kurabiyeyi çok tatlı severim diyenlerdenseniz şeker oranını artırabilirsiniz), 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ ve yaklaşık 2 su bardağı ve çeyrek su bardağı un( bu kurabiyede un miktarı 2.5 su bardağına kadar çıkabilmekte o yüzden kurabiye hamurunuzun kıvamına bakarak ayarlama yapabilirsiniz). Yapılış aşamaları şu şekilde: