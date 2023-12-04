Tatlıların vazgeçilmezi kadayıf, bu tarifte muhallebi ile buluşuyor, ortaya muazzam bir tatlı çıkıyor! Bu nefis tarif, hafifliği ve lezzetiyle sofralarını süslemeye aday. İster akşam sofralarında, ister özel davetlerde konuklarınıza sunabileceğiniz muhallebili kadayıf tarifini mutlaka denemelisiniz.

Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı Muhallebi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

300-350 g tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi İçin:

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema (200 ml)

Yapılışı:

Kadayıfı Kavurun: Tel kadayıfları ince ince kırın ve tereyağı ile birlikte pembeleşene kadar kavurun. Şekeri ekleyin ve kadayıfların rengi güzelce dönene kadar karıştırarak kavurmaya devam edin. Son olarak dövülmüş cevizi ekleyip ocaktan alın. Kadayıfların fazla kızarmaması için bir kaba alarak soğumaya bırakın.

Muhallebiyi Hazırlayın: Süt, un, mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarısı ve vanilyayı bir tencereye alın.

Karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 3 dakika daha ocakta tutun, ardından ocaktan alarak ılımaya bırakın. Son olarak sıvı kremayı ve vanilyayı ekleyin, mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Tatlıyı Oluşturun: Kızarttığınız kadayıfların yarısını borcama yayın. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün. Kalan kadayıfları da en üste serin.

Soğutun ve Servis Edin: Tatlıyı oda sıcaklığında ılındıktan sonra buzdolabına kaldırın. 3-4 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Notlar ve Öneriler: