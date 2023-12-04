Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı Muhallebi Nasıl Yapılır?
Çıtır çıtır kadayıfın ağızda eriyen muhallebiyle müthiş uyumuna bayılacaksınız! Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı Muhallebi Nasıl Yapılır?
Tatlıların vazgeçilmezi kadayıf, bu tarifte muhallebi ile buluşuyor, ortaya muazzam bir tatlı çıkıyor! Bu nefis tarif, hafifliği ve lezzetiyle sofralarını süslemeye aday. İster akşam sofralarında, ister özel davetlerde konuklarınıza sunabileceğiniz muhallebili kadayıf tarifini mutlaka denemelisiniz.
Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı Muhallebi Nasıl Yapılır?
Malzemeler:
- 300-350 g tel kadayıf
3 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı dövülmüş ceviz
Muhallebisi İçin:
- 1 litre süt
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 adet yumurta sarısı
1 paket sıvı krema (200 ml)
Yapılışı:
- Kadayıfı Kavurun: Tel kadayıfları ince ince kırın ve tereyağı ile birlikte pembeleşene kadar kavurun. Şekeri ekleyin ve kadayıfların rengi güzelce dönene kadar karıştırarak kavurmaya devam edin. Son olarak dövülmüş cevizi ekleyip ocaktan alın. Kadayıfların fazla kızarmaması için bir kaba alarak soğumaya bırakın.
- Muhallebiyi Hazırlayın: Süt, un, mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarısı ve vanilyayı bir tencereye alın.
- Karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 3 dakika daha ocakta tutun, ardından ocaktan alarak ılımaya bırakın. Son olarak sıvı kremayı ve vanilyayı ekleyin, mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Tatlıyı Oluşturun: Kızarttığınız kadayıfların yarısını borcama yayın. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün. Kalan kadayıfları da en üste serin.
- Soğutun ve Servis Edin: Tatlıyı oda sıcaklığında ılındıktan sonra buzdolabına kaldırın. 3-4 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Notlar ve Öneriler:
- Daha büyük bir fırın kabında yapmak istiyorsanız, büyük boy dikdörtgen bir borcam kullanabilirsiniz. Ancak muhallebi kısmı daha ince olacaktır.
- Tatlıyı porsiyonluk kuplarda hazırlayarak daha şık bir sunum elde edebilirsiniz.
- Hazır kavrulmuş kadayıf kullanabilir veya kendi kadayıfınızı tavada kavurabilirsiniz.
- Krema yerine toz krem şanti kullanabilirsiniz. Bu alternatif de oldukça lezzetli sonuçlar veriyor.
Bu muazzam tarifle kadayıflı muhallebi, sofralarınıza hem hafiflik hem de lezzet katmaya geliyor. Herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bu tarifi denemeden geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun!