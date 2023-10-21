Şekersiz Doğal Badem Ezmesi! Dışarıdan Almaya Son! Evde Ballı Badem Ezmesi Yapın!

Hem doğal olsun hem de tatlı ihtiyacımı gidersin diyorsanız bu tarif tam size göre! Badem ezmesi, genellikle kahvaltı sofralarında tüketilen aynı zamanda tatlı krizlerinin kaçış noktası olan bir besin kaynağıdır. Dışarıdan aldığınız glütenli ve şekerli badem ezmelerinden sıkılmadınız mı? Sizlere hem sağlıklı hem de evde doğal bir şekilde yapabileceğiniz bir tarifle geldik.

Evde Ballı Badem Ezmesi Yapın!

Badem başlı başına oldukça sağlıklı bir kuruyemiştir. Badem ezmesi ise değeri yüksek bir gıdadır. İçerisinde; A ve C vitamini, karbonhidrat, protein, yağ, lif, potasyum, kalsiyum ve sodyum bulundurur. Diyet yapanlar ve yediği besinlere dikkat edenler için gayet sağlıklı bir gıda olan badem ezmesi, tatlı ihtiyacınızı giderecek uygun bir besin kaynağıdır. Genelde kahvaltılarda tercih edilen ve tüketilen badem ezmesini kahvaltı haricinde de kullanabilirsiniz. Ayrıca badem ezmenizi diyetteyken yulaf lapalarınızı süslemek ve tat katmak için kullanabilirsiniz. Sadece iki malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz, hem şekersiz hem de glütensiz ballı badem ezmesi tarifinin tüm detayları yazımızda.

Malzemeler;

400 gram çiğ badem

2 yemek kaşığı Şemdinli çiçek balı

Hazırlanışı;