İlaçlarınızı Buzdolabında Saklamayın! Buzdolabında Saklanan İlaçlar Büyük Tehdit Oluşturuyor!

İlaçlar, hastalıkları önlemek ya da iyileştirmek amacıyla kullanılır ve içerisinde birden çok etken madde vardır. İlaçlar bulundukları ortamların şartlarına göre; ışık, ısı, nem ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenebilir. Doğru ve uygun şartlarda saklanmadığı takdirde ise insan sağlığına tehdit oluşturur.

Daha çok kış aylarında görülen hastalıklar; grip, nezle, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda, kronik hastalıkların tedavilerinde ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların doğru saklanması da oldukça önemli. Genelde sıvı olan ilaçları buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Halbuki bu davranış oldukça tehlikeli bir durumdur. Çünkü etken madde bozulabilir, ilacın etkinliği düşebilir ve şuruplarda kristallenme olabilir. İlaçların etkilerini son kullanma tarihine kadar kaybetmemeleri için uygun şartlarda saklanması gerekir. Yanlış sakladığımız ilaçların nasıl doğru saklandığına gelin birlikte bakalım. İlaçların nasıl saklanmasıyla ilgili tüm detaylar yazımızda.

İlaçlar Nasıl Saklanmalı?