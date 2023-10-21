İlaçlarınızı Buzdolabında Saklamayın! Buzdolabında Saklanan İlaçlar Büyük Tehdit Oluşturuyor!
Buzdolabında ilaç saklamaya son! İlaçların buzdolabında zarar gördüğünü ve bir tehdit oluşturduğunu biliyor muydunuz? İlaçları doğru bir şekilde saklamanın yollarını sizin için araştırdık.
İlaçlar, hastalıkları önlemek ya da iyileştirmek amacıyla kullanılır ve içerisinde birden çok etken madde vardır. İlaçlar bulundukları ortamların şartlarına göre; ışık, ısı, nem ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenebilir. Doğru ve uygun şartlarda saklanmadığı takdirde ise insan sağlığına tehdit oluşturur.
Daha çok kış aylarında görülen hastalıklar; grip, nezle, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda, kronik hastalıkların tedavilerinde ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların doğru saklanması da oldukça önemli. Genelde sıvı olan ilaçları buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Halbuki bu davranış oldukça tehlikeli bir durumdur. Çünkü etken madde bozulabilir, ilacın etkinliği düşebilir ve şuruplarda kristallenme olabilir. İlaçların etkilerini son kullanma tarihine kadar kaybetmemeleri için uygun şartlarda saklanması gerekir. Yanlış sakladığımız ilaçların nasıl doğru saklandığına gelin birlikte bakalım. İlaçların nasıl saklanmasıyla ilgili tüm detaylar yazımızda.
İlaçlar Nasıl Saklanmalı?
- Öncelikle tüm ilaçların çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde saklanmalı.
- Tarihi geçmiş ve doğru saklanmamış ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı.
- İlaçlar kendi orijinal ambalajında ve kutusundan çıkarılmadan saklanmalıdır.
- İlaçlar kuru, serin ve karanlık ortamlarda saklanmalıdır.
- İlaçlar ışıktan ve sıcaktan korunmalıdır.
- İlaçların rutubetten etkilenmemesi adına mutfak ve banyo gibi nemli yerlerde saklanmamalıdır.
- Mutfakta saklanan ilaçlar bozulmaya daha müsaittir. Çünkü mutfakta bulunan yoğun nem ve ısıdan dolayı ilaçlar daha çabuk bozulabilir.
- İlaçlar kesinlikle buzlukta saklanmamalı ve dondurulmamalıdır.
- Oda sıcaklığında saklanmalı ibaresi bulunan ilaçlar oda ısısında yaklaşık 25 derecede saklanmalıdır.
- İlaçların üzerinde özel bir uyarı bulunmadığı sürece buzdolabında saklanmamalıdır.
- Çocukluk çağında kullanılan bazı antibiyotikler buzdolabında saklanmalıdır ve en fazla 7 gün içerisinde tüketilmelidir. Buzdolabında saklanmayan sulu antibiyotikler 4. günden sonra etkisini kaybeder. Sulandırdığınız her ilacı buzdolabına koymamalısınız. Buzdolabında saklanan ilaçlar, çocukluk çağında kullanılan bazı antibiyotiklerdir.
- Buzdolabında saklanılması gereken ilaçlarda ise soğukluk ibaresi bulunur. Bu tür ilaçlar 2-8 derece sıcaklıkta bulundurulmalıdır.
- Özellikle buzdolabında saklanan şuruplar çocuklar için oldukça tehlikelidir. Ateş düşürücü gibi ilaçlar kesinlikle buzdolabında saklanmamalıdır. Ateş düşürücü ilaçlar kutusundan çıkarılmadan saklanmalıdır.
- Aynı şekilde C vitamini içeren ilaçlar efervesan yani suda çözünen ilaçlar asla buzdolabında saklanmamalıdır.
- İlaçların doğru bir şekilde saklanması ve kullanılması için prospektüsünü kesinlikle okumalısınız.