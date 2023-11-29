Soğuk Havalarda Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Patlıcanın En Sevilen Hali
Soğuk havalarda sıcacık evlerde pişen mercimek çorbasının yanına yakışan ve padişahların gözde yemeği olan imam bayıldının en lezzetli tarifini sizlerle paylaştık. İşte kıymalı imam bayıldı tarifi
Evi sıcak tutun ocakları yanık! Muhteşem bir lezzetle geliyoruz! Mercimek çorbasının yanına yakışan ve damaklarda iz bırakan imam bayıldı yemeğinin tarifinin en güzel halini sizler için araştırdık. Padişah sofralarından eksik olmayan imam bayıldı tarihsel bir yemektir. Görüntü olarak kaynıyarık yemeğine benzer.
Soğuk Havalarda Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Padişahların Gözde Yemeği
İmam Bayıldı denilmesinin nedeni siyah patlıcanın tam ortadan kesilip içindeki beyaz kısım görünür. Yatırılarak servis edildiğinden zamanında bu tarz mizacı bir söylemle adlandırılmıştır. Mercimek Çorbasıyla beraber servis edilen ve kışın en sevilen yemeği olan imam bayıldının en lezzetli tarifi;
Malzemeler
6 adet küçük boy patlıcan
1 adet kırmızı biber
500 gram kıyma
1 adet yeşil biber
Bir adet soğan
2 diş sarımsak
Karabiber, Toz biber, Tuz
Bir yemek kaşığı salça, Bir su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Patlıcanları tam orta yerinde bir kez kabuklarını soyun.
Arından içini kesin tüm patlıcanları böyle yaptıktan sonra kızgın yağda kızartın.
Ardından yağ çeken havlu kağıtlara sarın.
Bir tavaya biberleri küp küp kesin ekleyin.
Akabinde soğan ve sarımsağı da ekleyip kızardıktan sonra üzerine kıyma ilave edin.
İçine baharatları koyun ocaktan alın.
Yardığınız patlıcanların içine kıymayı koyun.
Üzerine bir kasede salça ve bir su bardağı sıcak su ilave edip karıştırın.
Döküp fırına veya airfry verin.
25 dakika sonra çıkartıp servis edin.
Afiyet şifa olsun.