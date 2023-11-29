Soğuk Havalarda Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Patlıcanın En Sevilen Hali

Evi sıcak tutun ocakları yanık! Muhteşem bir lezzetle geliyoruz! Mercimek çorbasının yanına yakışan ve damaklarda iz bırakan imam bayıldı yemeğinin tarifinin en güzel halini sizler için araştırdık. Padişah sofralarından eksik olmayan imam bayıldı tarihsel bir yemektir. Görüntü olarak kaynıyarık yemeğine benzer.

Soğuk Havalarda Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Padişahların Gözde Yemeği

İmam Bayıldı denilmesinin nedeni siyah patlıcanın tam ortadan kesilip içindeki beyaz kısım görünür. Yatırılarak servis edildiğinden zamanında bu tarz mizacı bir söylemle adlandırılmıştır. Mercimek Çorbasıyla beraber servis edilen ve kışın en sevilen yemeği olan imam bayıldının en lezzetli tarifi;

Malzemeler

6 adet küçük boy patlıcan

1 adet kırmızı biber

500 gram kıyma

1 adet yeşil biber

Bir adet soğan

2 diş sarımsak

Karabiber, Toz biber, Tuz

Bir yemek kaşığı salça, Bir su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Patlıcanları tam orta yerinde bir kez kabuklarını soyun.

Arından içini kesin tüm patlıcanları böyle yaptıktan sonra kızgın yağda kızartın.

Ardından yağ çeken havlu kağıtlara sarın.

Bir tavaya biberleri küp küp kesin ekleyin.

Akabinde soğan ve sarımsağı da ekleyip kızardıktan sonra üzerine kıyma ilave edin.

İçine baharatları koyun ocaktan alın.

Yardığınız patlıcanların içine kıymayı koyun.

Üzerine bir kasede salça ve bir su bardağı sıcak su ilave edip karıştırın.

Döküp fırına veya airfry verin.

25 dakika sonra çıkartıp servis edin.

Afiyet şifa olsun.