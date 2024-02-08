AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum temel atma töreninde konuştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm temel atma ve kura çekimi törenlerinde konuştu. Kurum, "Asla imha eden değil, ihmal eden değil, görmezden gelen değil, hep üreten, inşa eden, ihya eden tarafta olacağız" dedi.
Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi Töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenlerde Gaziosmanpaşa'da tamamlanan konut sayısının 5 bini aştığı aktarıldı.
Törende konuşan Murat Kurum, İmamoğlu yönetimini eleştirdi, "İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı bizim Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı" dedi.
Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüme girmemiş yapı kalmayacak ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
# Murat Kurum # ibb # ak parti