Başkent'te Malatya yemek şenliği

Malatya'nın yöresel lezzetleri Ankaralılarla buluştu. "Malatya Yemek Şenliği" Ankara Altınpark Expo Center’de ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Malatya'nın hem damak çatlatan yöresel lezzetleri hem de coğrafi işaretli ürünleriyle Ankaralılar keyifli bir gün geçirdi.



Tarhanasından , içli köftesine, elmalı köftesinden , kara çorbasına, Malatya kömbesinden , üzüm pestiline yöresel ürünler tezgahları süsledi.



Malatya mutfağının yanısıra bu kadim şehrim köklü tarihinin ve kültürel değerlerinin simgesi haline gelen hediyeliklerin de standlarda yerini aldı.



Festivale ilgi yoğun oldu. Malatya Yemek Şenliği 11 şubata kadar devam edecek.