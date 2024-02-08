Mutfak sanatları merkezi hayranlık uyandırdı

Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin farklı kültürlerden yemekleri öğrendikleri Workshop çalışmasında eğitim veren şefler Mutfak Sanatları Merkezi’nde sunulan lezzetlere hayran kaldı. Düzce Belediyesi, şehrin gastronomi zenginliğinin en güzel yansıma noktalarından biri olan Mutfak Sanatları Merkezi’nde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde Düzce’ye gelen Kırıkkale’den Executive Chef Hüseyin Şipal, İstanbul Gedik Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Huriye Zafera ve birçok ilden gastronomi uzmanı şefler kendi yöresel mutfaklarından reçeteleri Düzce Üniversitesi Gastronomi öğrencileri ile paylaştı, workshop kapsamında yemekler yaptı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de eşlik ettiği organizasyonda konuklara Gaziantep yöresine özel baklava ikram edildi. Organizasyon hakkında konuşan Başkan Özlü, gastronominin kültürel devamlılık için önemli olduğunu belirterek “ülkemizin nadir kültür mozaiklerinden biri Düzce’dir. Değerli şeflerimizin katıldığı bu organizasyonda da kültürler arası etkileşim, mutfakların paylaşımı yapılıyor. Ben inanıyorum ki;

hepimiz gördüğümüzü, duyduğumuzu unuturuz ancak tattığımız bir lezzet unutulmuyor. Kendilerine bu güzel buluşmaya katılımları ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“AMACIMIZ YEMEK KÜLTÜRLERİNİN KAYNAŞMASIDIR”

Workshop etkinliğinde eğitim veren konuklardan biri olan Yemek editörü, Executive Chef Hüseyin Şipay yaptığı açıklamada organizasyonun detaylarını anlattı ve şöyle konuştu:

- Geleneksel ve Yöresel Türk Mutfağı araştırmacısı ve belgeselcisiyim. Anadolu mutfağının tamamının harmanlanması ve birbirine geçişi için ekip arkadaşlarım ile kendi coğrafyamızdan başka coğrafyalara yemekler taşıyoruz. Onlardan aldığımız kültür ve reçeteleri kendi memleketlerimizde ve bizim lezzetlerimizi de burada yapıyoruz ve öğretiyoruz. Anadolu’daki unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin yaşatılması için çaba sarf ediyoruz. Bunların günlük hayatta kullanılması için çalışıyoruz. Düzce’de de çok sayıda mutfak kültürünün olduğunu biliyorduk. Bunun hikayelerini ve sağlıklı mutfak anlayışını anlattık. Bugün Antalya’dan Afyon’dan Antep’ten Mardin’den Ankara’dan ve Kırıkkale’den arkadaşlarımız var. Genç gastronomi öğrencileri ve şeflere bu mutfakları anlatmaya geldik.

“İSTANBUL’DA BÖYLE LEZZETLERİ PARAYLA ALAMAZSINIZ”

İstanbul Gedik Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Öğr. Üyesi Huriye Zafera da Düzce’de edindiği tecrübeleri anlatarak Mutfak Sanatları Merkezi hakkındaki görüşlerini aktardı. Zafera İstanbul ile kıyaslama yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

- İstanbul’dan geldik ve Düzce Mutfak Sanatları’nda güzel bir etkinlik yapmak üzere buradayız. Türkiye’nin yedi bölgesinden arkadaşlarımız var. Hep birlikte burada bir kültür etkinliği yapıyoruz. Bütün illere ait yemekler ve tatlılar yapılarak kültür paylaşımı yapıldı. Orta Asya’dan günümüze kadar bu bölgeye yerleşmiş gastronomi kültürü var. Bu buranın bir geçiş yoluolmadığını gösteriyor. Türkiye’de çok yerde birçok etkinlikte bulundum ama şunu söylemem gerekiyor. Herkesin buradaki kahvaltıyı denemesini istiyorum. Buradaki lezzetler Türkiye çapında deneyimlediğim en güzel ikinci kahvaltıydı diyebilirim. Burada endemik bitkilerden yemekler var. Mesela kaldirik otu, kavurmalar börekler, ıhlamur ve fındık reçelleri… gerçekten İstanbul’da böyle lezzetleri parayla satın alamazsınız. Bu merkeze geldiğinizde Düzce gastronomisi ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz, bu çok kıymetli Belediye başkanımız ve ekibi çok önemli bir işi başarmışlar. Beklentimin çok üzerinde bir yere geldim, çok mutluyum.Tebrik ediyorum kendilerini ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Program sonunda Şipay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye memleketi olan Kırıkkale Yahşihan ilçesinin yöresel ürünlerinden oluşan bir sepet hediye etti.