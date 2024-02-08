“Yaşamın Kıyısındaki Kadınlar” içi nefesler tutuldu
Yaşamın Kıyısındaki Kadınlar beyaz perdeye yansıtılıyor. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederayonunun düzenleyeceği kısa film yarışması basına tanıtıldı. Etkinlik Mart ayının 3. haftası yapılacak.
“Yaşamın Kıyısındaki Kadınlar” içi nefesler tutuldu. Kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı Uluslararası Kısa Film Yarışması Mart ayının 3. haftası yapılacak.
Yarışmayı Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederayonu (KASTOB) düzenliyor. KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar’ın yönettiği Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın tanıtımı, Üsküdar’da Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Yarışmanın projesini ve yürütücülüğünü üstlenen komisyon, bütün üyelerinin katılımıyla toplandı.
Toplantıya katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinliğin önemine değindi.
Yarışma kapsamında dereceye girenlere para ödüllerinin yanı sıra Karadeniz turları düzenlenecek… Türkiye’nin sinema sektöründen duayen isimler de jüride yer alacak.