DEM Parti önünde evlat nöbeti

Bir araya geldiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attılar... PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmesini istediler.



Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.



Eyleme katılan Zümrüt Salim, evladına teslim olması çağrısı yaptı.



Kudrettin Biçer de kız kardeşinden teslim olması için seslendi.



