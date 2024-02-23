CHP-DEM ortak adayının seçim bürosu açıldı! Açılışta "Apo" sloganları atıldı

DEM Parti, Mersin’in Akdeniz ilçesinde, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak seçim bürosu açtı.

"Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor."

İlçede DEM Parti ile CHP "kent uzlaşısı" adı altında seçime birlikte giriyor.

"Mersin Akdeniz ve Esenyurt, kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler.

İşte CHP ile DEM Parti'nin uzlaştığı o ilçede adayın seçim bürosu Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılarak açıldı.

Dem Parti'nin Akdeniz ilçe eş başkan adayları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan oldu. CHP'den de vize alan Nuriye Aslan, daha önce "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" sözleriyle gündeme gelmişti.

CHP'nin kent uzlaşısı adı altında DEM Parti adayının karşısına çıkardığı Nesibe Hazim Teker ise tavşan aday olarak yorumlandı. Teker'in sosyal medya hesaplarının kapalı olması ve ilçede seçim çalışması yürütmemesi de tavşan aday değerlendirmelerini güçlendirdi.