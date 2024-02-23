CHP-DEM ortak adayının seçim bürosu açıldı! Açılışta "Apo" sloganları atıldı

Kandil'in talimatı doğrultusunda DEM Parti, CHP ile Mersin'in Akdeniz ilçe belediyesinde "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yaptı. İlçede seçim bürosu “Biji Serok Apo” sloganlarıyla açıldı.

Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

DEM Parti, Mersin’in Akdeniz ilçesinde, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak seçim bürosu açtı.

"Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor."

İlçede DEM Parti ile CHP "kent uzlaşısı" adı altında seçime birlikte giriyor.

"Mersin Akdeniz ve Esenyurt, kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler.

İşte CHP ile DEM Parti'nin uzlaştığı o ilçede adayın seçim bürosu Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılarak açıldı.

Dem Parti'nin Akdeniz ilçe eş başkan adayları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan oldu. CHP'den de vize alan Nuriye Aslan, daha önce "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" sözleriyle gündeme gelmişti.

CHP'nin kent uzlaşısı adı altında DEM Parti adayının karşısına çıkardığı Nesibe Hazim Teker ise tavşan aday olarak yorumlandı. Teker'in sosyal medya hesaplarının kapalı olması ve ilçede seçim çalışması yürütmemesi de tavşan aday değerlendirmelerini güçlendirdi.

DEM Parti'nin liste taktiğini YSK bozduDEM Parti'nin liste taktiğini YSK bozduSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # DEM Parti # yerel seçimler
Çok Okunanlar
24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
İspanya'da felaket! 138 dairelik apartman yandı!
İspanya'da felaket! 138 dairelik apartman yandı!
Güneş Sistemi'nde heyecanlandıran keşif!
Güneş Sistemi'nde heyecanlandıran keşif!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Öne Çıkanlar MURAT KURUM CHP DEM PARTİ İŞBİRLİĞİNİ ELEŞTİRDİ! | ULUSAL HABER MURAT KURUM CHP DEM PARTİ İŞBİRLİĞİNİ ELEŞTİRDİ! | ULUSAL HABER Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alımı için başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alımı için başvurular başladı!