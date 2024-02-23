CHP'li Şükrü Civaroğlu neden adaylıktan çekildi?

Sağlık sorunu nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklanan CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu CHP’yi yalanladı. Ciravoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylıktan çekilmesini istediğini açıkladı.

CHP'li Şükrü Civaroğlu neden adaylıktan çekildi?
CHP'li Şükrü Civaroğlu neden adaylıktan çekildi?
Editör: Uğur Çam
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Yerel seçim için listeler kesinleşti, eski CHP'li 14 ismin İyi Parti listelerinde yer alması dikkatlerden kaçmadı. CHP’nin liste krizi ise devam ediyor. Edirne adayının sağlık sorunu sebebiyle adaylıktan çekildiği açıklanmıştı, iddiaların odağındaki isimden ise aksi yönde açıklamalar geldi.

CHP’nin Edirne adayı Şükrü Ciravoğlu CHP’yi yalanladı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylıktan çekilmesini istediğini söyledi, “onurumu korudum” dedi. Öte yandan Yeniden Refah Partisi ise listelerin yetişmemesinden dolayı bazı yerlerde seçime giremeyecek. Manisa Akhisar’da geç gelen listelerin ardından seçim kurulunda yapılan oylamada Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde yer almayacağı sonucu çıtı.

Özgür Özel o adayın da üstünü çizdi!Özgür Özel o adayın da üstünü çizdi!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # Edirne # yerel seçim
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