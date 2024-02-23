CHP'li Şükrü Civaroğlu neden adaylıktan çekildi?

Yerel seçim için listeler kesinleşti, eski CHP'li 14 ismin İyi Parti listelerinde yer alması dikkatlerden kaçmadı. CHP’nin liste krizi ise devam ediyor. Edirne adayının sağlık sorunu sebebiyle adaylıktan çekildiği açıklanmıştı, iddiaların odağındaki isimden ise aksi yönde açıklamalar geldi.

CHP’nin Edirne adayı Şükrü Ciravoğlu CHP’yi yalanladı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylıktan çekilmesini istediğini söyledi, “onurumu korudum” dedi. Öte yandan Yeniden Refah Partisi ise listelerin yetişmemesinden dolayı bazı yerlerde seçime giremeyecek. Manisa Akhisar’da geç gelen listelerin ardından seçim kurulunda yapılan oylamada Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde yer almayacağı sonucu çıtı.