DEM Parti'nin provokasyon girişimi tutmadı! AK Partililer çalışmaya devam etti
AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mustafa Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. DEM Parti üyeleri AK Parti'nin çalışmasını yüksek sesle müzik yayını yaparak engellemeye çalıştı. O görüntüler kameralara yansıdı.
AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mustafa Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gültak ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün artık bu mahallelerde huzur var, kardeşlik var. Herkes rahatlıkla alışverişini yapabiliyor. Hatta gece yarılarında hanımefendiler gelip burada alışveriş yapıyor."
"Daha önce paslanmış demirler üzerinde esnaf hizmet vermeye çalışıyordu. Çevre Bakanlığı'mızdan aldığımız hibe ile birlikte buradaki caddeyi bitirdik."
"Herkesin belediye başkanı olmayı başardık. Seçildiğimiz günden bu güne kadar hiç işçi çıkartmadık."
"Kültür evleri, kadınlara yönelik, gençlere yönelik bir çok proje yaptık. Kimseyi ayrıştırmadık. Bu önemliydi. Çünkü Akdeniz mozaği güzel bir ilçe. Biz de bu mozaiğin, herkesin belediye başkanı olmayı başardık.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
# Mersin # akdeniz # ak parti # yerel seçim # Mustafa Gültak