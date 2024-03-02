Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye DEM Parti eleştirisi! "DEM ile demlendi..."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. İşte dün başlayan ve üçüncüsü yapılan Antalya Diplomasi Forumu, bu yükselişin işaretlerinden biridir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ ANTALYA MİTİNGİNDE KONUŞTU

"Akdeniz'i saran zümrüt yayılsın, her şeyinle güzellikte daimsin Antalya. Sevdasın, tutkusun, aşksın, gönlümde kurulu köşksün Antalya. Anlatmaya yetmez diller, sana çıkar bütün yollar Antalya." ifadeleriyle vatandaşları selamlayan Erdoğan, Antalya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erdoğan, bugünkü mitinge 80 bin kişinin katıldığı bilgisinin kendisine iletildiğini belirterek "10 binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Ne kadar kaldı şurada artık, 30 günümüz var. Ana kademe, kadın kolları, gençler, Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan "evet" yanıtını alan ve Antalya'nın ilçelerinin isimlerini tek tek sayarak yerel seçimde destek sözü alan Erdoğan, Antalya'nın yerel seçimlerde destan yazmaya hazırlandığını vurguladı.

"ANTALYA DİPLOMASİNİN DE KÜRESEL YILDIZLARINDAN BİRİ HALİNE DÖNÜŞÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen" Antalya'nın, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle ve hepsinden önemlisi insanıyla Türkiye'ye değer kattığına, huzur verdiğine işaret ederek "Antalya artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. İşte dün başlayan ve üçüncüsü yapılan Antalya Diplomasi Forumu, bu yükselişin işaretlerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Foruma binlerce kişinin katıldığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar, şehrimizin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor. Bu vesileyle başta evladınız, yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda önemli gayretleri oldu ve Diplomasi Forumu'nu buralara kadar getirdik. Biz de Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkemizi ve küresel meselelere yaklaşımımızı anlatma imkanı bulduk."

"SEÇİMLER, SİYASETÇİLER İÇİN HESAP VERME DÖNEMLERİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü mitingde hem vatandaşlarla hasret gidermeyi hem de 31 Mart seçimlerinde destek talep etmek istediklerinin altını çizerek "Biliyorsunuz seçimler, siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, hesap veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31Mart'a hazırlanıyor muyuz?" diye konuştu.

Alandakilerden "evet" yanıtını alan Erdoğan, "Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler, seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz bu süreçte gördüklerini, duyduklarını kendi iç dünyasında değerlendirir, verdiği kararı da sandıkta ilan eder. Antalya, şimdi geçtiğimiz 5 yılda büyükşehir ve ilçeleriyle, belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları da ölçüp tartıyor." dedi.

"HER MESELESİNDE ANTALYA'NIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve ilçe adaylarıyla Antalya'ya hizmete talip olduklarını söyleyen Erdoğan, genel seçimlerde kendilerine cumhurbaşkanlığında yüzde 43, milletvekilliğinde ise yüzde 41 oy veren Antalyalılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bu oy oranları, Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Bugün buradaki şu muhteşem mitingimizin 31 Mart'taki zaferimizin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Şimdi burada, sizlerden bunun sözünü almak istiyorum; Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Antalya, tercihini milli iradeden, gelişmeden, kalkınmadan yana kullanmak için söz veriyor mu? Sırtını Toroslar'a verip ayağını Akdeniz'e uzatan Antalya'nın sözünde duracağına ben yürekten inanıyorum. Biz de Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla her meselesinde Antalya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak, hükümet olarak, Cumhur İttifakı ve kabinenin ülke için iş başında, ülkenin yönetiminde olduğunu vurgulayarak "Şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre, yerel yönetimi de 31 Mart'ta bize teslim ettiğinizde evelallah ülkeyi biz uçurmaya devam edecek miyiz? Öyleyse bu ülkeyi maalesef çöpten çukurdan, çamurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz." diye konuştu.

CHP'YE DEM PARTİ ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan, 'bizim DEM ile ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş." dedi.

Antalya'nın dünya şehri vasfını, her alanda güçlendirme sözlerini yerine getireceklerini söyleyen Erdoğan, siyasi hayatları boyunca her zaman "ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız" anlayışına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını söyledi.

Millete asla yalan söylemediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi aldatmaya kalkanlar da eninde sonunda kendi kazdıkları kuyulara düştüler ama ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki bir türlü ıslah olmuyor. Bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya vesayetçilerden ya darbecilerden ya emperyalistlerden, son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerine yönelik parti teşkilatıyla yaptığı konuşmayı hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni genel başkanı, parti teşkilatının yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor? 'Gerçek niyetinizi saklayın', konuşmayın ki tepki almayın, polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım, susun ki yüreğinizdekilerden vatandaş haberdar olmasın.' diyor. Yani 'şu seçim geçene kadar sahte olun, gerçek yüzünüzü saklayın, milleti kandırın' diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Akla bakar mısınız? Parti yöneticilerine, 'millete saygılı olun' demiyor da 'riyakarlık yaparak milleti kandırın' diyor. Teşkilatlarına 'dürüst davranın' demiyor da 'seçime kadar maskelerinizi takın ve sakın çıkarmayın.' diyor."

"Tabii ne yapsalar boş, ne yapsalar beyhude. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu artık gayet iyi biliyor ama niyetlerini ve taktiklerini kendi ağızlarıyla ikrar etmelerinden açıkçası biz memnuniyet duyduk. Görüldüğü gibi sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı. Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını, hangi istikamete koşturacaklarını şaşırdı. CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştı."

"RİYAKARLIK BUNLARIN KARAKTERİ HALİNE GELMİŞ"

CHP Genel Başkanı Özel'in, CHP ve DEM Parti arasında yerel seçimlerdeki işbirliği iddialarına ilişkin açıklamasını anımsatan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan, 'bizim DEM ile ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıkları gerçek yüzlerini değil, onların ciğerlerini biliyor. Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir."

"Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz. Ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, turizmiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak Türkiye Yüzyılı ile zirveye de öyle çıkaracağız. Gerisinde 10 yıllık zorlu bir mücadelenin, bölgesel ve küresel krizin olduğu ekonomik sıkıntılarımızın çözümünde önemli mesafe katettik. İşte büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında büyürken milli gelirimiz ne oldu? 1,1 trilyonu ve kişi başına milli gelirimiz ne oldu? 13 bin doları aştı. Nereden, nereye?"

"ANTALYA BÖYLE ZÜBÜK SİYASETÇİ OYUNLARINA GELMEZ"

Tesis ettikleri kesintisiz büyüme iklimi sayesinde istihdamda üretimde, ihracatta, turizmde her yıl yeni rekorlar kırarak yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Tüm bunları söylerken çalışanları ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları asla görmezden gelmiyoruz. Tam tersine bu sıkıntıların çözümünün üretiminin, büyümenin, yatırımdan, çalışmaktan, kazanmaktan geçtiğini de söylüyoruz." dedi.

Türkiye'nin kimi yerler gibi zahmetsiz gelir kaynaklarına sahip bir ülke olmadığını söyleyen Erdoğan, kendilerinin ne yapıyorlarsa alın teriyle yapacaklarını söyledi.

Bu şekilde ortaya çıkacak kazancı 85 milyonla bölüşeceklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa bereketli topraklarında yaz, kış üretim yapmazsa sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak? Aynı durum 81 vilayetimizin tamamı için de geçerlidir. Her kim karşınıza çıkıp da hesapsız kitapsız atıp tutuyorsa bilin ki size hiçbir şey vermeyeceği gibi elinizdekinden olmasına yol açacaktır. Antalya böyle zübük siyasetçi oyunlarına gelmez. Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya, ana kademe, kadın kolları, gençler hazır mıyız? Antalya ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Antalya'nın altın çağını başlatmaya var mıyız?"

ANTALYA HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ ARTTIRILACAK

Erdoğan, geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcunun Antalya Havalimanı'nı kullandığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda talebi de göz önünde bulundurarak Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz." dedi.

Ramazan ayına bir ay kaldığını anımsatan Erdoğan, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta "milli irade bayramını" beraberce ilan edeceklerine inandığını söyledi.

Cumhuriyetin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesinin yeni bir safhasını Antalyalılarla birlikte "yeniden Antalya" diyerek başlatacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma taahhüdüyle halkın karşısına çıkarken, bunun gerisinde bugüne kadar ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin olduğunu aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin her vilayeti gibi Antalya'nın da bu kalkınma şöleninden payına düşeni aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Son 21 yılda Antalya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP'nin burada bir yatırımı var mı? Yok. Yaparsa, yine biz yapacağız. Eğitimde 14 bin 450 yeni derslik inşa ettik. Üçü vakıf, biri devlet olmak üzere dört yeni üniversite kurarak şehrimizdeki üniversite sayımızı beşe yükselttik. Gençlik ve sporda 21 bin 593 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Peki, Antalya Belediyesinin kaç tane yurt binası var? 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum dahil olmak üzere toplam 116 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Antalyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1500 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere, buradan çıkacağım şimdi şehir hastanemizin açılışına gideceğim. Şehir hastanemizi açıyoruz. Toplamda 3 bin 497 yataklı 36 hastane dahil 66 sağlık tesisi yaptık. İçinde 300'er yataklı Aksu ve Manavgat hastanelerimizin de olduğu 1050 yataklı 9 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor."

TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 5 bin 570 konutun yapımını tamamladıklarını, 1449 konutun yapımına ise devam edildiğini ifade eden Erdoğan, Antalya'da riskli yapı olarak tespit edilen 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

"TURİZM YARA ALMASIN DİYE BİZ YAPIYORUZ"

Erdoğan, Antalya'da altı millet bahçesi projesinden dördünü tamamladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 17 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun ancak yüzde 27'sine hizmet verilebiliyordu. Bugün 36 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun tamamına hizmet veriyoruz. Normalde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan hizmetleri bile Antalyalı kardeşlerimizin en önemli gelir kapısı olan turizm yara almasın diye biz yapıyoruz. Kemer ve Çamyuva bölgelerinin atık su meselesini çözen arıtma tesislerini bir yıldan kısa süre içinde biz bitirdik, yakında açılışını gerçekleştiriyoruz. Güncel rakamla 2 milyar liraya mal olan tesislerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Antalya'da 2021'de yaşanılan orman yangınlarının ardından yaraları sardıklarını anımsatan Erdoğan, 721 köy evini tamamlayarak hak sahiplerini teslim ettiklerini, buna 190 köy evini daha yakında ekleyeceklerini belirtti.

"ANTALYA HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİNİ YILLIK 80 MİLYON YOLCUYA ÇIKARTIYORUZ"

Ulaştırmada 195 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 715 kilometreye çıkardıklarının bilgisini veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Antalya Spor Kavşağı'nı trafiğe açtık. Meydan Kavşağı'ndaki şerit sayısını artırdık. Mevlana, Gıyaseddin Keyhüsrev katlı kavşaklarıyla kesintisiz şehir içi ulaşım imkanını sağladık. Antalya'nın dört bir yanında tüneliyle, köprüsüyle, kavşağıyla yapımı devam eden onlarca yol projesi var. Bunları da birer birer hizmete alacağız. Antalya-Alanya otoyolunun inşasına da yakında başlıyoruz. Antalya Şehir Meydanı-Havalimanı-Expo Tramvay Hattı'nı hizmete aldık. Antalya Havalimanı'na yaptığımız iç ve dış hatlar terminal binasını büyüterek yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine çıkardık. Geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcu Antalya Havalimanı'nı kullandı. Bir başka ifadeyle havalimanımız tam kapasite çalıştı. Önümüzdeki yıllarda talebi de göz önünde bulundurarak Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz. Antalya'ya ikinci bir havalimanı olarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı da kazandırdık. Kaş ve Alanya yat limanlarını hizmete aldık. Manavgat ırmak ağzı düzenlemesini tamamladık. Demre çay ağzı barınma yerini yaptık. Demre yat limanının altyapı inşaatı, Gazipaşa yat limanının onarımı bitti."

Erdoğan, Antalya'ya 21 baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, bir arazi toplulaştırma projesi, 104 taşkın koruma tesisi, üç gölet, bir yeraltı depolama tesisi ve 20 hidroelektrik santralini kazandırdıklarını söyledi.

Antalya'da toplam 92 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 12 barajın yapımının devam ettiği bilgisini veren Erdoğan, son 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle kentte 544 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşaat safhasındaki sulama tesisiyle 116 bin dekar araziyi daha sulayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalyalı çiftçilere 50 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini dile getirerek, "Şehrimize üç yeni organize sanayi bölgesi, iki teknopark, 18 araştırma, geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Antalya'daki işverenlere 19 milyar lirayı aşan prim teşviki verdik. Enerjide Antalya, Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Muratpaşa ve Seriye doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Alanya, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat'a doğal gaz arzı sağlamayı planladık." ifadelerini kullandı.

Antalya'yı nice güzel yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak için Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın arkasındayım. Siz de arkasında mısınız? Elbette her parti, her aday kendine göre iddia sahibidir ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda bizimle yarışacak kimseyi tanımıyoruz. Antalya'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için 31 Mart'ta sandıkta daha güçlü desteğinizi istiyoruz. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı sizlere emanet ediyorum."

MİTİNGDEN NOTLAR

Miting alanına helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkmadan önce çocuklara oyuncak hediye etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun da arasında olduğu bazı milletvekilleri de katıldı.

Mitingde Antalya'ya yönelik hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bitiminde, AK Parti ve Cumhur İttifakı büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.