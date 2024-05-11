Başkent sağanak ve dolu yağışının etkisi altında

Ülke genelinde sağanak yağışlar devam ediyor. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı etkiledi oldu. Dolu nedeniyle yollar birçok yer büründü.

Başkent sağanak ve dolu yağışının etkisi altında
Editör: Yağmur Biçen

Sağanak yağışlar ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara’nın Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Yer yer yollarda su birikintileri olurken, dolu yağışından dolayı da birçok yerin de beyaza büründüğü görüldü.

Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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