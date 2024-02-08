Efeler diyarı Denizli’yi cağ kebabının dumanları sardı

Efeler diyarı Denizli’yi Cağ kebabının dumanları sardı. Anadolu’nun önemli lezzetlerinin yer aldığı Kültür ve Gastronomi etkinliği başladı.

İspir kuru fasulyesinden göğermiş peynirine, balından pekmezine, meşhur cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına... Erzurum'un damak çatlatan lezzetleri Denizlili vatandaşların damaklarını şenlendirdi.

Denizli Adalet parkındaki festivalde 100 kilo çağ kebabı ücretsiz dağıtıldı.

Cağ kebabı yemek yarışması nefesleri kesti. Yarışmada en hızlı cağ kebabını bitirene 2 bin tl ödül verildi.

Denizli Erzurum dernekleri Başkanı Yakup Odunkesenler, etkinliğe bütün Denizli’lileri davet etti.

Etkinlik 12 şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.

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