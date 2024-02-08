Ulusal Kanal Sedat Ocakçı ile ilgili çarpıcı görüntülere ulaştı! Yurt dışına kaçmaya çalışmış

Halktan yüksek faizle para toplayan Sedat Ocakçı mağdurlara Ankara’dan “O çok sevdiğiniz paralarınızı vereceğim” diye seslenmişti.

O sıralarda Ocakçı, ailesiyle birlikte Dubai'ye kaçma hazırlıkları yapıyordu. Ulusal Kanal Sedat Ocakçı’nın 2 Şubat’da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki görüntülerine ulaştı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

En önde Seçilay Ocakçı sol arkasında da Sedat Ocakçı var. Aynı kare içerisinde Sevilay Ocakçı’nın annesi Yıldız Albaz ile Ocakçı Holding'in Basın Müdürü Çağatay Durak ile eşi Cansu Durak görünüyor.

İddiaya göre Sedat Ocakçı, Dubai’ye kaçmak için Esenboğa Havalimanı'ndaydı. 2 Şubat günü saat 18.11’de pasaport kontrolünde yurt dışı yasağı olduğunu öğrendi ve uçağa binemedi.

Oysa Sedat Ocakçı aynı gün sosyal medyada Ankara'da olduğunu hiçbir yere kaçmadığını dile getirmişti.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA SON KEZ SESLENDİ

Ulusal Kanal, Sedat Ocakçı’nın 2 Ocak’ta çalışma arkadaşlarıyla yaptığı son konuşmanın görüntülerine de ulaştı. Ocakçı bu konuşmanın ardından personeli ücretsiz izne ayırdı. Aslında kaçış sinyallerini bu toplantıda verdi.

2 buçuk milyar lirayı akrabası olan Salih Han’ın kaçtığını belirten Ocakçı, “Kimseye güvenemiyorum o nedenle Holding’i boşaltmamız gerek, ben durumu düzeltmek için sakin kafa çalışacağım” ifadelerini kullandı.

FETÖ NEDENİYLE ORDUDAN ATILDI

Öte yandan Adana’da yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ve kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen İbrahim Erdoğan İzmir’e getirildi. Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında FETÖ nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiği ortaya çıkmıştı.