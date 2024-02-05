Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm çalışmaları! Dulkadiroğlu Belediyesi Güneşkent'te de çalışma başlattı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi yerinde dönüşüm projelerini belediye şirketi aracılığıyla gerçekleştiriyor. Doğukent'ten sonra Güneşkent'te de çalışma başlatan belediye, dönüşüm için farklı bölgelerde de hak sahipleriyle görüşüyor.

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Depremde ağır yara alan Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Dulkadiroğlu Belediyesi, Doğukent'in ardından Güneşevler yerinde dönüşüm çalışması için düğmeye bastı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Güneşevler konutları için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Başkan Okay, belediye şirketi aracılığıyla yerinde dönüşüm projesi üstlenen tek belediye olduklarını ifade etti.

Okay, ilçenin hızlı bir şekilde ayağa kalkması adına bu gibi projeleri önemsediklerini dile getirdi. Belediye, ilçede farklı bölgelerde dönüşüm projeleri için de hak sahipleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

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