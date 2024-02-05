Antalyalılar, Elazığ lezzetlerine yoğun ilgi gösterdi
Orcikten, salçalı köfteye... Elazığ’ın kendine has lezzetleri Antalyalılarla buluştu. Elazığ Kapalı Çarşı Esnafı ve Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen fuara, ilgi yoğun oldu.
Yöresine has lezzetler, Fırat boylarını aştı, Akdeniz’e ulaştı. Orcikten salçalı köfteye Elazığ’ın eşsiz tatları, Antalyalıların damaklarını şenlendirdi.
Antalya, Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Birbirinden lezzetli ürünler, Yenidoğan Kapalı Semt Pazarı’ndaki stantlarda yerini aldı.
Elazığ Kapalı Çarşı Esnafı ve Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen fuara, ilgi yoğun oldu.
Fuar boyunca ziyaretçilere dibek kahvesi ikram edildi.