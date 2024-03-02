Memleket Partisi İBB Adayı Emre Berk Hacıgüzeller projelerini anlattı

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emre Berk Hacıgüzeller, "Yarın için bugün" sloganıyla projelerini tanıttı. Hacıgüzeller, kentte ulaşım sorununu deniz yoluyla çözeceklerini söyledi.

Editör: Uğur Çam

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emre Berk Hacıgüzeller, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

"Dürüst denetlenen belediye anlayışımız olacak. deprem ve diğer doğal afetlere hazırlıklı olacağız."

"Yarın için bugün" sloganıyla projelerini tanıtan Hacıgüzeller, ulaşım sorununa dikkat çekti. Memleket Partisi adayı, İstanbul'da en büyük sorunun deprem olduğunu söyledi.

"Deprem her an olabilir...1 Nisan'dan sonra hazır hâle getirmeliyiz."

Hacıgüzeller'e İstanbul'un nüfusuyla ilgili politikası da soruldu. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak İstanbul nüfusunun azaltılmasına yönelik bir projeniz olacak mı?" sorusuna Hacugüzeller şöyle yanıt verdi:

"Bu bir devlet politikası bizi istanbulluların yaşadığı günlük sorunları çözmek için.."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Memleket Partisi # istanbul büyükşehir belediyesi # yerel seçim
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