Yeniden Refah Partisi'nin adayları belli oldu!

Yeniden Refah Partisi, seçim beyannamesini açıkladı. Açıklamada, üç büyük şehrin adaylarının ismi duyuruldu. Buna göre Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan oldu.

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday açıklamaları hızlandı. Son olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağını duyuran Yeniden Refah Partisi, bugün seçim beyannamesini açıkladı. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemal Arıkan olarak açıklandı.

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Fatih Erbakan, "Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir" diye konuştu. Erbakan rant belediyeciliğini eleştirerek, "Rant belediyeciliği demek israfa bulaşmış belediyecilik demektir" dedi. Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

- Heykelci belediyecilik demek iş değil laf üretmek demektir Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır.

2028’de iktidar vurgusu yapan Erbakan, "31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı 2028'de Yeniden Refah'a iktidar yolunu açacak ve milletimizin ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacaktır inşallah" dedi. AK Parti'ye ekonomi alanında eleştiriler yönelten Erbakan, "Çocuklarımızın anne babaları, ekonomik yükün altında eziliyor, beslenme çantasına temel gıdaları bile sağlamakta zorlanıyor. Çocuklarımız bu nedenle öğün atlamak zorunda kalıyor. Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın yerel seçimlere ilişkin şu vaatlerde bulundu:

"Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz. Çocuk spor okullarıyla spora teşvik edeceğiz. Dilendirilen çocukları şefkatli ellere teslim edeceğiz. Mahallelerde gençlik konseyleri kuracağız. Gençlerimize sinema tiyatroya gidebilmeleri için Genç Refah Kart vereceğiz. Kadınlarımız bizlere cenabı Allah'ın emanetidir ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız."

"Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız. Araba kullanmakta ustalaşmak isteyen gençlerimize ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz bu merkezlerde son günlerde gençler arasında yaygınlaşan 'drift atma' heyecanını kimsenin hayatını riske atmadan tatmin edecekler."