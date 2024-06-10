14 yaşındaki Egehan hayatını kaybetti

Bursa Mudanya'da 14 yaşındaki Egehan Sert kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Egehan hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Bursa'da Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert'in oğlu Egehan Sert (14), evinde dün kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egehan’ın vefatı herkesi derinden üzdü.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan 14 yaşındaki Egehan Sert ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği fark edilen Egehan Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü, İznikli Cengizhan Sert’in oğlu Egehan Sert'in vefatı memleketini yasa boğdu. Egehan, bugün memleketi İznik’te toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kalp krizi # hayatını kaybetti
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