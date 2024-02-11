2 gündür haber alınamayan kişi gölde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki İlyas Aslan, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölde ölü olarak bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 gündür haber alınamayan kişi gölde ölü bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde sır bir ölüm meydana geldi. Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde oturan Sercan Aslan, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek 63 yaşındaki babası İlyas Aslan'dan 2 gündür haber alamadıklarını bildirdi. Sercan Aslan'ın bildirimi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da katıldığı çalışmalarda Aslan'ın cansız bedeni, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölde bulundu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bolu # Göynük # son dakika
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