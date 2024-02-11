Hakkari'de korkutan deprem! 4,5 büyüklüğünde sallandı

Hakkari'de sabah saat 07.36'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü.

Hakkari'de korkutan deprem! 4,5 büyüklüğünde sallandı

Hakkari'de pazar sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin detayları Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Oğul köyü olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.36'da gerçekleşen depremin, yerin 2.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

DEPREM SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Hakkari'de gerçekleşen depremle ilgili Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ali Çelik, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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