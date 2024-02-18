2 PKK üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'den Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 PKK üyesi sınırda yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

2 PKK üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
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Edirne'de, yurt dışına kaçmak isteyenler yakayı ele verdi. Konuyla ilgili Edirne Valiliğinden açıklama geldi.

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu 2 kişi sınırda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # yunanistan # pkk
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