Maden ocağını işleten şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı!

Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, maden ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maden ocağını işleten şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı!
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili soruşturma sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Kazanın meydana geldiği altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edildi.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Madenle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yeni bir bilgi daha paylaştı. Yavuzyılmaz, Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining’in silinen borçlarının 222 milyon TL olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, konuyla ilgili ABD Federal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun verilerini paylaştı.

Toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları da bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı. Toprak kaymasının yaşandığı gün madenciler tarafından çekilen fotoğraflarda, derin yarıkların oluştuğu görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Erzincan # maden kazası # toprak kayması # maden ocağı
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