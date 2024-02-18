Şehit Salih Ay'ın kanı yerde kalmadı! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonların etkili şekilde sürdüğü belirtildi.
Bölgede 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı