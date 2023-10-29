29 Ekim Kutlamalarına Sakarya Harmandalı İle Katıldı! 1923 Öğrenci Aynı Anda Harmandalı Oynuyor!

100. yıl kutlamaları Sakarya'da da devam ediyor. 1923 öğrenciyle harmandalı zeybeğinin oynandığı törenler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

29 Ekim Kutlamalarına Sakarya Harmandalı İle Katıldı! 1923 Öğrenci Aynı Anda Harmandalı Oynuyor!
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Sakarya’da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği gösterisi göz doldurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya’da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde tören düzenlendi. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, günün anlam ve
önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin Geyve yöresine ait folklor gösterisiyle devam eden kutlamalar, 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği oynamasıyla devam etti. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde öğrencilerin sergilediği zeybek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalar, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinin kortej geçişiyle sona erdi.
Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Karadeniz konuşmasında şunlara değindi: 

Bugün geçmişimizden aldığımız güç ile ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik beraberlik içerisinde yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idari olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

 Törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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