100. Yılı Satrançla Kutladılar. İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. Yılı İçin Turnuva Düzenlendi

Bahçelievler’de Cumhuriyet’in 100. yılına özel Kuyumcukent AVM ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan çocuklar kıyasıya mücadele verdi.

Bahçelievler’de Kuyumcukent AVM ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile Cumhuriyet’in 100. yılına özel satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Kuyumcukent AVM KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Baltalı, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Yardımcısı Eyüp Araz ve yüzü aşkın çocuk katıldı. Bayraklarla süslenen salonda 8-14 yaş arası sporcular kıyasıya mücadelede verdi.

Çocuklar yarışmada ter dökerken, aileleri de dışarıda bekledi. Dün başlayan turnuvada salonda bando takımı da gösteri yaptı. Turnuva sonunda ödül almaya hak kazanan öğrencilere madalya takdim edilecek.

ÇOCUKLAR 100. YILI SATRANÇLA KUTLADI



Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Yardımcısı Eyüp Araz turnuva hakkında şunları söyledi:

Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil eden satranç turnuvasındayız. Burada 100. yıla özel yüz kişilik bir turnuva planladık. Yaklaşık yüzde 90’ı turnuvaya ilk defa katılıyor. Sporcuların bu organizasyonlardan sonra Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonasına katıldığına birçok kez şahitlik ettim. Organizasyon heyecanlı ve güzel olunca sporcuların motivasyonu daha fazla oluyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir organizasyon oldu. 5-10 yıl sonra buradan şampiyonlar çıktığını göreceksiniz.

Turnuvaya katılan Mehmet Kerem Ulu ise şunları dile getirdi:

Atatürk askerleriyle bizim için çok uğraştı, teşekkür ediyoruz. Dün satrançta 3’te 2 yaptım. İki maç alıp, bir tanesinde kaybettim. Bugün de bütün maçları alıp 2’nci olmayı düşünüyorum. Organizasyon güzel, kafamızı çalıştırıyoruz.

Satrancı çok sevdiğini söyleyen Ela Yaz Kılıç ise şunları söyledi:

Dün turnuva gayet güzeldi. Herkes için eğlenceli geçtiğini umuyorum. Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir turnuva olmasını diliyorum. Herkese başarılar. Turnuva bence güzel. İyi ki düzenlemişler. Turnuvaya katılmayı çok seviyorum.

Turnuvaya katılan Poyraz Balkanlı şunları ifade etti: