3 DEAŞ Şüphelisi Osmaniye'de Yakalandı

Osmaniye'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 DEAŞ Şüphelisi Osmaniye'de Yakalandı

Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak ekipler Osmaniye'de operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ'a üye oldukları ve Suriye'de silahlı eylemlere katıldıkları iddia edilen 3 şüphelinin Osmaniye'de olduklarını tespit etti.

Ekipler belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye uyruklu M.M, Y.M. ve M.K yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# osmaniye # deaş # operasyon
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