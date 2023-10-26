Denizli'de Cennet Elması Hasadı Başladı

Denizli’nin Honaz ilçesinde cennet elması hasadı başladı. Türkiye’nin cennet elması üretiminin yaklaşık %60’ını üreten ilçede hummalı bir çalışma var. Üreticiler pazarlama ve depolama konusunda destek istiyor.

Editör: Sabri Kasapoğlu

Denizli'de cennet elması üreten çiftçileri tatlı bir telaş sardı. Ürün toplanıyor bir yandan da kurutmak için hazırlığı yapılıyor. Honaz ilçesi Türkiye'deki hurma üretimin yüzde 60'ıni karşılıyor.

Üreticiler pazarlama konusunda sıkıntı yaşıyor. Girdi maliyetleri cennet elması üretenleri de olumsuz etkiliyor.

Üreticiler taleplerini sıraladı, ürünün dünyaya açılmasını istiyorlar. Soğuk hava deposu da ürünün muhafaza edilmesinde büyük önem taşıyor.

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# denizli # Cennet elması # hasat
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