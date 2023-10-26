4 İlçede Su Saatlerce Kesilecek! İSKİ Duyurdu: 26 Ekim Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul'da her gün farklı ilçelerde su kesintisi yaşamamaktadır. İSKİ'nin duyurduğu bilgilere göre su kesintisinin saat kaça kadar süreceği bilgisi de verilmektedir. Peki 26 Ekim'de İstanbul'da yaşanacak su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?

4 İlçede Su Saatlerce Kesilecek! İSKİ Duyurdu: 26 Ekim Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
Son Güncelleme:

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından önceden duyurulmaktadır. İstanbul'da yaşanan su kesintileri kimi zaman alt yapı çalışmalarından kimi zaman da bazı arızalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Peki İstanbul'da İSKİ'ye göre 26 Ekim günü nerelerde su kesintisi yaşanacak? 

4 İlçede Su Saatlerce Kesilecek! İSKİ Duyurdu: 26 Ekim Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler... - Resim : 1

26 EKİM 2023 GÜNÜ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER 

KAĞITHANE: 

Sultan Selim ve Yeşilce mahallesinde yaşanan kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 16.00'ya kadar devam edecek.

SARIYER:

Bahçeköy Kemer, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Yeni, Demirciköy, Gümüşdere, Kısırkaya, Kumköy (Kilyos), Uskumruköy, Zekeriyaköy mahallelerinde yaşanacak kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 1200 mm çaplı ana isale hattı arızası yarın saat 02.00'ye kadar devam edecek. 

SİLİVRİ: 

Cumhuriyet, Kavaklı İstiklal, Ortaköy, Selimpaşa mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 13.00'e kadar devam edecek. 

TUZLA:

Anadolu Mahallesinde yaşanan kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı branşman bağlantısı çalışması 14.00'e kadar devam edecek. 

Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı! Hava Durumu Raporu Açıklandı... 26 Ekim 2023 Günü Hava Nasıl Olacak?Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı! Hava Durumu Raporu Açıklandı... 26 Ekim 2023 Günü Hava Nasıl Olacak?Hava Durumu
# istanbul su kesintisi # iski su kesintisi
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Son Dakika! İsrail'de Sirenler Çalıyor! Kassam Tugaylarından İsrail'e Cevap Gecikmedi! Son Dakika! İsrail'de Sirenler Çalıyor! Kassam Tugaylarından İsrail'e Cevap Gecikmedi! Nazmiye Alan Gözaltına Alındı Nazmiye Alan Gözaltına Alındı