4 İlçede Su Saatlerce Kesilecek! İSKİ Duyurdu: 26 Ekim Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından önceden duyurulmaktadır. İstanbul'da yaşanan su kesintileri kimi zaman alt yapı çalışmalarından kimi zaman da bazı arızalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Peki İstanbul'da İSKİ'ye göre 26 Ekim günü nerelerde su kesintisi yaşanacak?

26 EKİM 2023 GÜNÜ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

KAĞITHANE:

Sultan Selim ve Yeşilce mahallesinde yaşanan kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 16.00'ya kadar devam edecek.

SARIYER:

Bahçeköy Kemer, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Yeni, Demirciköy, Gümüşdere, Kısırkaya, Kumköy (Kilyos), Uskumruköy, Zekeriyaköy mahallelerinde yaşanacak kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 1200 mm çaplı ana isale hattı arızası yarın saat 02.00'ye kadar devam edecek.

SİLİVRİ:

Cumhuriyet, Kavaklı İstiklal, Ortaköy, Selimpaşa mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası saat 13.00'e kadar devam edecek.

TUZLA:

Anadolu Mahallesinde yaşanan kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı branşman bağlantısı çalışması 14.00'e kadar devam edecek.