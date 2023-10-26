Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı! Hava Durumu Raporu Açıklandı... 26 Ekim 2023 Günü Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken yurdun belli bölgelerinde bulutlu hava bekleniyor. Peki 26 Ekim günü hava nasıl olacak?

Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı! Hava Durumu Raporu Açıklandı... 26 Ekim 2023 Günü Hava Nasıl Olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.  Peki 26 Ekim 2023 günü illerde hava nasıl olacak? 

Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı! Hava Durumu Raporu Açıklandı... 26 Ekim 2023 Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 1

26 EKİM İÇİN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde güney kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı! Hava Durumu Raporu Açıklandı... 26 Ekim 2023 Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Meteorolojiden Rüzgar Uyarısı! Hava Durumu Raporu Açıklandı... 26 Ekim 2023 Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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