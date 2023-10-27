8 İlde FETÖ'ye "Kıskaç" Operasyonu: 23 Gözaltı

Elazığ merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, Elazığ Adliyesi'ne sevk edildi.

8 İlde FETÖ'ye "Kıskaç" Operasyonu: 23 Gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün güncel ve finans yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Elazığ merkezli, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Malatya ve Şırnak'ta "Kıskaç" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, yurt dışından örgüte finans sağlayan ve gönderilen finansın örgüt üyelerine dağıtımını yapan, örgüt üyelerine yurt dışı kaynaklı GSM hattı ve sahte pasaport temin eden, örgüt üyelerinin illegal yollardan yurt dışına çıkışını sağlayan ve "gaybubet evlerinde" saklandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, Elazığ Adliyesi'ne sevk edildi.

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