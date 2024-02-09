Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramalarda, kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.