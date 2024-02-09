Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasında 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu. Polis ekipler, kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı.

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramalarda, kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # kaçak akaryakıt # operasyon
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