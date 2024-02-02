AK Parti ilçe adaylarını tanıttı

AK Parti’nin Bursa’nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu. Adayları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Konuşmasında CHP'ye de yüklenen Erdoğan, "CHP’de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde." dedi.

AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adaylarını tanıttı.



Adayları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açıkladı.



Erdoğan, konuşmasında CHP'ye de yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski ittifak ortaklarıyla kavgasına da değindi.



