Amasya'da Çiftçi Cumhuriyet'in 100. Yılını Tarlasına Yazdı

Üretimin temel taşlarından olan çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılını tarlasına yazdı.

Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken bu eşsiz manzarayla karşılaştı.

Amasyalı bir çiftçinin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntüledi.

Görüntüleri servis eden Milli Savunma Bakanlığı "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.