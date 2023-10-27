Amasya'da Çiftçi Cumhuriyet'in 100. Yılını Tarlasına Yazdı
Amasya'da bir çiftçi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tarlasına yazdı. Bu görüntüleri de görevden dönen Mehmetçik kayıt altına aldı.
Üretimin temel taşlarından olan çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılını tarlasına yazdı.
Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken bu eşsiz manzarayla karşılaştı.
Amasyalı bir çiftçinin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntüledi.
Görüntüleri servis eden Milli Savunma Bakanlığı "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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