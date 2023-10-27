Amasya'da Çiftçi Cumhuriyet'in 100. Yılını Tarlasına Yazdı

Amasya'da bir çiftçi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tarlasına yazdı. Bu görüntüleri de görevden dönen Mehmetçik kayıt altına aldı.

Amasya'da Çiftçi Cumhuriyet'in 100. Yılını Tarlasına Yazdı

Üretimin temel taşlarından olan çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılını tarlasına yazdı.

Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken bu eşsiz manzarayla karşılaştı.

Amasyalı bir çiftçinin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntüledi.

Görüntüleri servis eden Milli Savunma Bakanlığı "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

8 İlde FETÖ'ye "Kıskaç" Operasyonu: 23 Gözaltı8 İlde FETÖ'ye "Kıskaç" Operasyonu: 23 GözaltıYurt
# amasya # çiftçi # tarla # cumhuriyet
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Son Dakika! İsrail'de Sirenler Çalıyor! Kassam Tugaylarından İsrail'e Cevap Gecikmedi! Son Dakika! İsrail'de Sirenler Çalıyor! Kassam Tugaylarından İsrail'e Cevap Gecikmedi! Kan Şekerini Dengeleyen Çay Kan Şekerini Dengeleyen Çay