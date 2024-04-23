Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Salı günü (bugün) oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...
Editör: Yağmur Biçen

Ankara Emniyet Müdürlüğü Eryaman Stdayumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.04.2024 günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası ile ilgili olarak saat 15.30'dan itibaren; İhtiyaç olması halinde 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası) trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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