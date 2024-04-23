Şanlıurfa'da korkunç kaza!

Kaza, Birecik-Halfeti kara yolunun çıkışında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 TY 287 plakalı hafif ticari araç ile 27 AU 410 plakalı otomobil çarpıştı.

Şanlıurfa'da korkunç kaza!
Editör: Yağmur Biçen

Kazada araçlarda bulunan Mahmut (46), Bedriye (42), Önder (12) ve İbrahim Kılıç (9) ile Aydın Demir (57) yaralandı.

Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şanlurfa # trafik kazası
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