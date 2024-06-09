Ankara'da metro seferi durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü yoğun yağış nedeniyle OSB-Eryaman 5 istasyonları arasında metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ankara’da yoğun yağış nedeniyle OSB-Eryaman 5 istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durduruldu. EGO Genel Müdürlüğünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için sabah saatlerinde bölgedeki okullara otobüsler ile ek seferler düzenleneceğini belirterek yapılan açıklamada, “Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle, OSB - Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferleri geçici süreyle durdurulmuştur. 09 Haziran günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerimizin mağdur olmaması adına bölgedeki okullara sabah saatlerinden itibaren, EGO otobüsleri ile ek seferler düzenlenecektir. Metro seferlerimiz; Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecek olup yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.