Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi

Ankara'da polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine ağır darbe indirildi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 320 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak başkent Ankara'da, önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan otomobille Ankara'ya esrar getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları otomobili Gölbaşı ilçesinde durdurdu. Otomobildeki aramada, 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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