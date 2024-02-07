Artvin'de sağanak sele dönüştü! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Artvin'de şehrin yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlı yerlerinde ise sağanak etkili oldu. Yağışlar sonucu sel ve heyelan oluştu.

Kar dolayısıyla Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 38 ve Yusufeli ilçesinde 16 olmak üzere toplam 119 köy yolu ulaşıma kapandı.

Borçka'da da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapisre deresi taştı. Pek çok ilçe ve mahallede ev ve iş yerlerini su bastı. Arhavi'de iki katlı ev de sele kapılıp yıkıldı.

Sel sebebiyle Yeniyol Camisi'nin zemin katını da su bastı. Camide mahsur kalan cemaat iş makineleriyle kurtarıldı.

Öte yandan karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.