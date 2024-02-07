İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geçti! İşte İstanbul'un nüfusundan az nüfusa sahip ülkeler

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi olarak açıklandı. Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran ve Avrupa'nın en kalabalık şehri olan İstanbul, 131 ülkenin toplam nüfusunu da geride bıraktı.

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geçti! İşte İstanbul'un nüfusundan az nüfusa sahip ülkeler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran ve Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un nüfusunun ise 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olduğu açıklandı. İstanbul'da, 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

İSTANBUL'UN NÜFUSU 131 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, 15 milyon 655 bin 924 kişilik nüfusuyla 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu. Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

• Gine: 14,2 milyon
• Ruanda: 14,1 milyon
• Benin: 13,7 milyon
• Burundi: 13,2 milyon
• Tunus: 12,5 milyon
• Bolivya: 12,4 milyon
• Belçika: 11,7 milyon
• Haiti: 11,7 milyon
• Dominik Cumhuriyeti: 11,3 milyon
• Ürdün: 11,3 milyon
• Küba: 11,2 milyon
• Güney Sudan: 11,1 milyon
• Honduras: 10,6 milyon
• İsveç: 10,6 milyon
• Çekya: 10,5 milyon
• Azerbaycan: 10,4 milyon
• Yunanistan: 10,3 milyon
• Papua Yeni Gine: 10,3 milyon
• Macaristan: 10,2 milyon
• Portekiz: 10,2 milyon
• Tacikistan: 10,1 milyon
• Belarus: 9,5 milyon
• Birleşik Arap Emirlikleri: 9,5 milyon
• İsrail: 9,2 milyon
• Togo: 9,1 milyon
• Avusturya: 9,0 milyon
• Sierra Leone: 8,8 milyon
• İsviçre: 8,8 milyon

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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